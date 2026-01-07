Права требования по делу банка «Ассоциация» перешли ООО «Новые инвестиции»

Единственный кредитор третьей очереди обанкротившегося нижегородского банка «Ассоциация» — ООО «Новые инвестиции» — получил право требования взыскания с фигурантов уголовного дела о разорении кредитной организации. Об этом говорится в отчете конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Банк «Ассоциация» лишился лицензии в 2019 году после недостачи 3,8 млрд руб. на корсчетах в VTB Europe Bank из-за фальсификации внутренней отчетности и платежей в международной системе SWIFT в пользу участников валютных операций. В их числе оказались компании «Капитал регионы» и АО «Волга капитал».

По данному факту расследовали уголовное дело о причинении ущерба кредитной организации путем обмана без цели хищения по ст. 165 УК РФ, за преступление были осуждены бывший казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич и предприниматели Станислав Машагин и Павел Увяткин. В рамках мировых соглашений с АСВ они возместили ущерб.

Из арбитражных материалов следует, что общая сумма непогашенных требований ООО «Новые инвестиции» к разоренному банку превышает 575,5 млн руб.

Владимир Зубарев