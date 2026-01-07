Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Прикамье снизилась за неделю на 45%

В период с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 45,5% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным ведомства, среди больных с респираторными симптомами циркулируют преимущественно вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии - риновирусы, метапневмовирусы. Снижение заболеваемости связано с праздничными и выходными днями.