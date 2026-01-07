Полиция привлекла к ответственности мать напавшего на вагоновожатого подростка

Полицейские привлекли к административной ответственности мать 12-летнего подростка, распылившего газовый баллончик в лицо вагоновожатому, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. В отношении нее составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ). Ее сына передали сотрудникам по делам несовершеннолетних.

Вечером 5 января трое подростков решили прокатиться на внешней лестнице новогоднего трамвая, следовавшего по маршруту № 5 от площади Лядова до остановки Мыза, уточнили в ООО «Экологические проекты» (концессионер обновления трамвайной сети). Когда 47-летний вагоновожатый с пассажиром попытались их задержать, один из «зацеперов» воспользовался газовым баллончиком. Пострадавший водитель был доставлен с ожогами в больницу, а затем обратился в полицию.

В МВД добавили, что подросткам было 12 и 17 лет. Полиция ищет их.

Владимир Зубарев