В Саратовской области объявлена опасность из-за ветра
В Саратовской области из-за усиления ветра объявлен желтый уровень опасности. По данным регионального ГУ МЧС, порывы местами достигнут 15–17 м/с.
Фото: Общественное мнение
Гражданам рекомендуют избегать прогулок на улице, не оставлять детей без присмотра и не находиться вблизи стен зданий, рекламных щитов, деревьев и линий электропередач. Возможен срыв кровельных материалов с крыш.
МЧС также советует закрепить или убрать с балконов легкие и объемные предметы. Рекомендуется подготовить запасы воды, так как могут возникнуть проблемы с водоснабжением.