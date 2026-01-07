В Саратовской области из-за усиления ветра объявлен желтый уровень опасности. По данным регионального ГУ МЧС, порывы местами достигнут 15–17 м/с.

В Саратовской области объявлена опасность из-за ветра

Фото: Общественное мнение В Саратовской области объявлена опасность из-за ветра

Гражданам рекомендуют избегать прогулок на улице, не оставлять детей без присмотра и не находиться вблизи стен зданий, рекламных щитов, деревьев и линий электропередач. Возможен срыв кровельных материалов с крыш.

МЧС также советует закрепить или убрать с балконов легкие и объемные предметы. Рекомендуется подготовить запасы воды, так как могут возникнуть проблемы с водоснабжением.

Ольга Симонова