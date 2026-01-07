Митрополит Евгений поздравил уральцев с Рождеством

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил уральцев с праздником Рождества. К поздравлениям присоединились полпред в УрФО Артем Жога, глава региона Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Я всех вас хочу поздравить с этим величайшим событием. Для кого-то Рождество — это просто выходные дни после Нового года, когда уже хочется на работу, а еще нельзя. А для кого-то Рождество Христово — это главный день в голу, главный день его жизни»,— сказал митрополит.

Он напомнил, что в этот день открывается самое важное в жизни человека, а Бог может на человеческом языке указать «кто мы, откуда и куда мы должны идти». В Рождество по словам митрополита, нужно идти к рождественским яслям и к Богу. Он пожелал, чтобы для всех Рождество стало великим.

Полпред в УрФО Артем Жога заметил, что Рождество напоминает о таких ценностях, как милосердие, ответственность за других и умение быть рядом в тяжелое время. «В такие дни особенно ясно понимаешь: нет ничего сильнее человеческого тепла, искреннего участия и бескорыстной заботы»,— написал он.

Глава Свердловской области Денис Паслер пожелал мира и согласия каждой уральской семье. «Для многонационального Среднего Урала Рождество — один из символов многовековых традиций, которые мы бережно храним и передаём из поколения в поколение»,— сказал господин Паслер.

«Именно Рождество позволяет всем нам понять, насколько ценно общение с нашими родителями и детьми, дедушками и бабушками, насколько всем нам нужна поддержка друг друга»,— сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Горожанам он пожелал света и добра.

Анна Капустина