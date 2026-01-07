Чемпионат России по футболу — турнир, к которому приковано самое пристальное внимание большинства поклонников спорта. В текущем сезоне борьба за чемпионство выглядит особенно острой. Ключевые события в РПЛ в 2025-м году вспомнил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

2025 год навсегда войдет в историю РПЛ, ведь в этот раз молодой и, что важно, частный клуб «Краснодар» стал, наконец, чемпионом. Для этого потребовалось 17 лет и более 20 млрд руб. Но в итоге капитулировал даже самый богатый клуб страны — «Зенит», руководство которого после чемпионства южан перенесло празднование столетия. Но «Краснодар» и в этом сезоне хорош.

Команда ушла на зимнюю паузу на первом месте в таблице, и весной точно будет претендовать на второе чемпионство, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев: «"Краснодар" играет очень уверенно. Они почувствовали, что такое чемпионство, наслаждаются игрой и стараются играть в хороший футбол.

Команда научилась додавливать соперника, даже когда сложно».

Кроме «Краснодара» претендентов немало. Тот же «Зенит» отстает всего на одно очко, рядом «Локомотив» и ЦСКА. Да и «Балтика», которая стала открытием 2025 года, не собирается сдавать позиции. Да, наверное, до чемпионства команда из Калининграда не дотянется, но пятое место зимой — достойный результат. Тем более что от лидера «Балтика» отстает всего на пять очков, и главный тренер Андрей Талалаев настроен решительно: «Спасибо болельщикам, болейте за "Балтику", и мы не собираемся останавливаться».

Главное же разочарование года в РПЛ — московское «Динамо». Под руководством Валерия Карпина бело-голубые провалили сезон и встретили зиму аж на 10 месте. Дошло до того, что руководство клуба после отставки Карпина решило не искать нового тренера. С командой будет работать недавний исполняющий обязанности Ролан Гусев. Как поступит в похожей ситуации «Спартак», пока непонятно. Сейчас во главе команды стоит Вадим Романов, но обсуждают назначение Хуана Карлоса Гарсиа, который работает с кипрским «Пафосом». Может быть, после новогодних праздников появятся новые фамилии, так что ждем официальной информации, а потом ярких тренерских решений. И состав у красно-белых очень достойный, уверен бывший владелец клуба Андрей Червиченко: «Команда и так сейчас очень хорошо укомплектована, есть отличные игроки.

Многие проблемы решены именно за счет того, что на всякие позиции есть хороший выбор. Надо только собрать все в единый работающий ударный механизм».

Единственное, что долгое время не меняется в российском футбольном чемпионате — это уровень судейства. Ошибок слишком много, и порой они влияют на результаты важных матчей. Все зашло настолько далеко, что в ситуацию пытается вмешаться Министерство спорта. После решения по новому лимиту на легионеров министр Михаил Дегтярев собирается менять систему судейства и не только в футболе: «Мы учредили комиссию по спортивному судейству. Ее возглавил зампредседателя Аркадий Ротенберг. Эта комиссия готовит и юридические предложения, и организационные. Пока на первом этапе видится создание единого оператора, чтобы судьи не зависели от лиги, федерации. Первых решений не будет уже завтра, мы подошли к проблеме основательно».

Но если судейские реформы — дело не самого близкого будущего, то возвращение пива на футбольные арены должно произойти уже в 2026 году. Конечно, эту новость всегда нужно подавать с приставкой «возможно», слишком уж много было попыток, которые завершились неудачей. Но в этот раз вроде как все должно решиться в пользу клубов и болельщиков. К сожалению, по Fan ID все без изменений.

Владимир Осипов