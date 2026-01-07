Аэропорт Сочи возобновил работу

Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры ограничений были введены в связи с режимом беспилотной опасности в Краснодарском крае. Сочинский аэропорт возобновил работу в 05:45 мск. Ограничения действовали с 01:26 мск.

Сегодня ночью приостановили работу еще четыре российских аэропорта. Среди них — аэропорты Геленджика, Владикавказа, Грозного и Магаса. Как сообщали в Минобороны, силы ПВО в 23:00 по 7:00 мск уничтожили девять беспилотников над россией. Один из дронов был сбит над Краснодарским краем.