Reuters: США пригрозили «участью Мадуро» главе МВД Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, что он может стать следующей целью, если не будет содействовать требованиям Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Диосдадо Кабельо был одним из немногих соратников президента Николаса Мадуро, на которых США изначально рассчитывали для поддержания стабильности.

По данным источников, господину Кабельо через посредников передали, что в случае сопротивления его может «постигнуть участь Мадуро» — арест и суд в США, либо угроза жизни.

Пока Вашингтон делает ставку на временного президента Делси Родригес как на ключевую фигуру для управления страной. Источники отмечают, что у администрации Трампа до сих пор нет детального плана управления Венесуэлой, а стратегия остается «в значительной степени в стадии разработки». Основная цель — установить внешний контроль над страной и ее нефтяными ресурсами без прямого ввода американских войск, отметило Reuters.