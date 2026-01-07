В КНР вынесут приговор трем участникам движения за независимость Тайваня

Управление по делам Тайваня КНР объявило о применении карательных мер к трем гражданам острова за участие в деятельности, направленной на «независимость Тайваня». Об этом на еженедельном брифинге сообщил официальный представитель ведомства Чэнь Биньхуа.

Как сообщает Reuters, один из задержанных был признан соучастником сепаратистской деятельности и будет привлечен к ответственности пожизненно. Двум другим фигурантам, а также их родственникам, будет полностью запрещен въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао.

Чэнь Биньхуа подчеркнул, что эти меры направлены исключительно против «небольшого числа сторонников независимости Тайваня» и преследуют цель «фундаментальной защиты национального суверенитета и территориальной целостности».

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая. Власти острова эту позицию не признают.