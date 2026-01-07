The Times назвала четыре возможных способа присоединения Гренландии к США

Администрация президента США Дональда Трампа может добиться контроля над Гренландией четырьмя способами, считает The Times.

По мнению издания, США обладают военными возможностями для силового захвата островной территории. Однако операция против союзника по НАТО нанесла бы удар по альянсу и могла бы спровоцировать сопротивление местного населения.

The Times также упоминает возможность заключения Договора о свободной ассоциации. Такие договоры предусматривают, что США оказывают финансовую помощь странам, а те, в свою очередь, передают Вашингтону вопросы обороны, сохраняя внутреннее самоуправление.

Кроме того, США могут предложить Копенгагену выкупить остров. Еще одним вариантом является сохранение Гренландии как части Дании с усилением американского военного присутствия на острове.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным сценарием остается не прямое вторжение, а комбинация экономического давления, политического вмешательства и дипломатии.