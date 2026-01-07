РФ объявила в розыск россиянина, задержанного на Пхукете по запросу США

Россия объявила в международный розыск гражданина, задержанного в ноябре прошлого года в Таиланде по запросу США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Суд в Москве санкционировал его заочный арест.

Россиянину, чьи личные данные не раскрываются, вменяется организация преступного сообщества и кража с использованием информационных технологий. Согласно документам, он покинул Россию и сейчас находится на территории Таиланда.

35-летний мужчина был задержан на Пхукете 6 ноября по запросу американских правоохранительных органов, подозревающих его в киберпреступлениях. После задержания он был этапирован в Бангкок. Таиландская полиция подтвердила факт ареста, указав, что подозреваемый, по данным следствия, атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США.