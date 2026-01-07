В Иерусалиме автобус протаранил толпу протестующих

Один человек погиб, и несколько получили ранения в результате наезда автобуса на участников протестов в Иерусалиме. Акция была организована ультраортодоксальными иудеями, выступающими против планов правительства изменить порядок призыва в армию.

По данным израильской скорой помощи (MDA), среди пострадавших был 14-летний подросток, который скончался от тяжелых травм. Трое раненых были доставлены в больницу. Полиция задержала водителя автобуса для выяснения обстоятельств.

Предварительное расследование показало, что на водителя напали протестующие. По словам очевидцев, автобус продолжил движение, несмотря на людей перед ним, в результате чего подросток оказался под колесами.

Акция собрала до 10 тыс. человек и стала частью конфликта вокруг отмены льгот при призыве в армию для учащихся религиозных учебных заведений.