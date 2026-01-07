The Telegraph: у США нет планов действий по поводу будущего Венесуэлы

У администрации президента США Дональда Трампа нет конкретного плана действий в отношении будущего Венесуэлы после захвата президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Нет никакого плана, нет никаких инструкций на будущее»,— сказал один из собеседников издания. По его словам, политика будет разрабатываться «на ходу», в режиме «день за днем».

Несмотря на публичные заявления господина Трампа о том, что США «будут управлять страной» до «безопасного перехода», детали этого пока непонятны.

Как отмечает The Telegraph, рабочая группа по Венесуэле формально создана, но ее полномочия и задачи не определены. В Конгрессе, особенно среди демократов, растет обеспокоенность в связи с отсутствием четкого видения со стороны администрации, отмечает издание.

На этой неделе Сенат рассмотрит резолюцию, ограничивающую военные действия США в Венесуэле без одобрения Конгресса.