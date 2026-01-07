МЧС Саратовской области предупреждает о тумане и гололедице

7 января синоптики ожидают ухудшение погоды в Саратовской области. Региональное МЧС сообщило подробности.

Ночью и днем метеорологи обещают туман с видимостью до 500 м и гололедицу на дорогах. Спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Пешеходам напоминают о важности ношения на одежде светоотражающих элементов.

В Саратове сегодня 7...-3°С (по данным Gismeteo). Скорость юго-восточного ветра составит 2–4 м/с, порывы — до 8 м/с. Возможен небольшой снег.

Дарья Васенина