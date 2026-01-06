Уитакер: мирное соглашение по Украине, возможно, «уже на пороге»

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что соглашение о завершении российско-украинского конфликта может быть «уже на пороге».

«Нам следует ожидать завершения работы над несколькими соглашениями. Одно из них — это “коалиция желающих”, в которую входят около 50 стран-союзников, многие из которых входят в НАТО и собираются согласовать определенные рамки безопасности для Украины»,— сказал дипломат в эфире Fox News.

Это соглашение может проложить путь к окончательному мирному договору с Россией, добавил господин Уитакер. «Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения»,— сказал он.

6 января состоялась встреча «коалиции желающих» в Париже, на нее прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер.