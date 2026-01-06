В Ярославской области брошенные памятники нашли новых хозяев

В 2025 году в Ярославской области были проданы на торгах исторические здания, ранее находившиеся в заброшенном состоянии и изъятые по решению суда, сообщили в правительстве региона. Среди них — дом Кореневых — Поседимовых и дом Чарышникова в Ярославле, а также дом Поповых в Мышкине. Эти объекты были переданы новым собственникам в рамках программы по восстановлению памятников культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран дом Кореневых – Поседимовых в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области дом Кореневых – Поседимовых в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что работа по возвращению заброшенных зданий к жизни ведется в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным. В регионе применяется механизм изъятия объектов у владельцев, которые не предпринимают мер по их сохранению.

«В следующем году поручил усилить эту работу. Восстановление памятников не только положительно скажется на облике наших городов и населенных пунктов, но и станет вкладом в экономику региона»,— отметил губернатор Михаил Евраев.

Специалисты государственной службы охраны объектов культурного наследия включают памятники в единый госреестр и направляют владельцам акты технического состояния с указанием необходимых работ и сроков. При невыполнении обязательств собственниками орган охраны обращается в суд с иском об изъятии объекта, после чего он реализуется на торгах.

«На практике восстановление объекта культурного наследия часто обходится дороже, чем его рыночная стоимость. Поэтому инвестору возвращают почти все потраченные деньги, за вычетом расходов на оценку, организацию торгов и уплату НДС»,— отметила и.о. министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова.

Для привлечения инвесторов предусмотрена возможность получения кредитов на льготных условиях под 9% годовых. Это позволяет снизить финансовую нагрузку на застройщиков и стимулировать восстановление исторических зданий в регионе.

Антон Голицын