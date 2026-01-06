Павел Дуров опроверг зависимость Telegram от российского капитала

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не зависит от российского капитала. По его словам, в недавнем размещении облигаций на сумму $1,7 млрд не было ни одного российского инвестора. Господин Дуров добавил, что он единственный акционер Telegram.

Фото: @durov Павел Дуров

Фото: @durov

«Старые облигации, выпущенные в 2021 году, в основном погашены и не представляют проблемы,— написал Павел Дуров в Telegram-канале.— В любом случае, держатели облигаций не являются акционерами и не имеют права голоса при принятии решений Telegram».

6 января Financial Times сообщила, что в России были заморожены облигации Telegram на сумму $500 млн. Это связано с введением странами Запада санкций против Национального расчетного депозитария России. Ограничения препятствуют доступу иностранных компаний к ценным бумагам в России.