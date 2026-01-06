В Ярославский округ придут работать специалисты по программе «Земский тренер»

Три специалиста, отобранные по программе «Земский тренер», будут работать тренерами в детско-юношеской спортивной школе Ярославского муниципального округа. Об этом сообщили в правительстве области.

Программа реализуется в регионе по поручению президента. Ее цель — привлечение квалифицированных кадров в сельские учреждения физкультуры и спорта. Для отбора участников в регионе был проведен конкурс, в нем могли участвовать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием. В ближайшее время отобранные тренеры подпишут трудовые договоры, предусмотрена полная занятость.

«Специалисты будут обучать детей игре в футбол, волейбол и баскетбол. Тренеры получат единовременные выплаты по 1 млн руб. и обязаны проработать в спортсфере в сельской местности не менее пяти лет»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Зампред областного правительства Вера Даргель отметила, что в 2025 году программа действовала в пилотном режиме, охватывая регионы Центрального и Дальневосточного федеральных округов. В будущем к ней смогут присоединиться все регионы России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. «Программу по поддержке спортивных кадров на селе ждали давно, и теперь первый шаг по укреплению спортивного потенциала региона сделан»,— подчеркнула госпожа Даргель.

И.о. министра спорта Ярославской области Татьяна Трубинова считает, что включение региона в пилотный проект — результат ранее реализованных инициатив.

«Уверена, что после того, как первые участники приступят к работе и расскажут о своем опыте, программа получит новый импульс. Очень важно не просто привлечь специалиста, а создать ему условия, чтобы он остался, полюбил наш край и воспитал здесь будущих чемпионов»,— сказала госпожа Трубинова.

