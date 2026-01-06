Ярославский губернатор назвал основные итоги 2025 года в сфере культуры

В Ярославской области в минувшем 2025 году ремонтировали школы, создавали модельные библиотеки, запустили программу «Земский работник культуры», а также запланировали строительство трех новых школ искусств. Итоги года в сфере культуры подвел губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

«Отремонтировали детскую школу искусств в Семибратове, открыли современный культурный центр в деревне Пестрецово Ярославского округа, начали капитальные ремонты КДК "Переборы" и драматического театра в Рыбинске»,— рассказал губернатор.

Капремонты прошли в библиотеке имени В.А. Замыслова Ростова Великого, библиотеке-филиале №9 имени М.Ю. Лермонтова Рыбинска, в Константиновской библиотеке Тутаевского округа и других библиотеках региона. Кроме того, в 2025 году в регионе создали шесть модельных библиотек в рамках нацпроекта «Семья», детские школы искусств оснастили новыми музыкальными инструментами и оборудованием.

В прошлом году в регионе стартовала программа «Земский работник культуры»: четыре специалиста, переехавшие в населенные пункты до 50 тыс. человек, получили компенсационные выплаты в размере 1 млн руб. Об этом сообщила министр культуры области Ирина Ширшова. Специальные премии на общую сумму 1,8 млн руб. получили в прошлом году лучшие сельские учреждения культуры и их лучшие работники.

Михаил Евраев добавил, что в наступившем 2026 году обновление учреждений культуры продолжится. В частности, в Дзержинском районе Ярославля, поселке Некрасовское и в Большом Селе хотят построить по школе искусств. Также планируется реконструкция Завода ЛИТ в Переславле-Залесском под музейный комплекс.

Алла Чижова