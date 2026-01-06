Семь человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

В частном доме в селе Сагопши в Ингушетии произошел взрыв газа. Об этом сообщила региональная прокуратура. По данным МЧС республики, пострадали семь человек, в том числе ребенок.

Взрыв произошел около 17:45 мск в доме на улице Орджоникидзе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС. Пострадавших доставили в больницу города Малгобек.

К устранению последствий ЧП привлекли 11 сотрудников МЧС, сообщает ТАСС. Причина взрыва устанавливается. Прокуратура Ингушетии начала проверку.