Силовики прервали шоу театра Кирилла Ганина в Москве с участием голых актеров

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверками в бар Night Tran в Москве, где проходило шоу «НеДетская Елка 6» с участием обнаженных актеров театра Кирилла Ганина. Об этом сообщила пресс-служба театра. По информации источников РЕН ТВ, шоу проходило 5 января, задержали семерых человек. Сообщается, что шестеро будут привлечены к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Среди задержанных — иностранный гражданин, который незаконно находится в России, добавил собеседник РЕН ТВ. В бар пускали только зрителей, достигших 18 лет. По словам собеседника РЕН ТВ, во время шоу актеры приглашали зрителей на сцену и раздевали их.

Сотрудник театра рассказал MSK1.ru, что у полиции не было никаких претензий к артистам. «Ничего незаконного у нас не выявлено. Это и неудивительно, ибо законодательство мы соблюдаем. Опергруппа в этом быстро разобралась»,— рассказал он изданию.

В театре заявили, что спектакли будут продолжаться. «По нашей информации, поводом стала очередная клеветническая жалоба от радикальной организации, уже не первый год пытающейся уничтожить наше искусство под предлогом "защиты нравственности"»,— следует из сообщения.

В театре также предложили несогласным с их творчеством «вместо борьбы с голыми актерами помочь реальным героям». В труппе добавили, что «театр регулярно участвует в помощи участникам СВО».