Московское метро будет работать до 2:00 в рождественскую ночь

В ночь на 7 января московское метро и МЦК будут работать до 2:00 мск, поезда МЦД будут ходить до 3:00. 143 маршрута наземного транспорта будут работать до 3:30. Еще 18 ночных маршрутов — в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Мы традиционно продлеваем работу транспорта, чтобы гости и жители столицы успели посетить службы в храмах и с комфортом вернуться домой»,— отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Обычно метро Москвы работает до 1:00. Парковки в столице остаются бесплатными с 31 декабря по 10 января, напомнили в дептрансе.