Расходы Невинномысска на социальную сферу превысят 75% бюджета 2026 года

В Невинномысске расходы на социальную сферу в 2026 году превысят 75% бюджета. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На сферу образования будет направлено 52,1% средств. Это самая большая статья расходов: сюда войдет содержание и развитие школ, детских садов. На социальную политику — 15,6%»,— говорится в сообщении ведомства.

Еще 4% средств пойдет на развитие физической культуры и спорта, 3,4% — культуры.

Отмечается, что расходы города в 2026 году запланированы в объеме более 4,3 млрд руб. Из них более половины — около 2,3 млрд руб., это собственные средства.

Наталья Белоштейн