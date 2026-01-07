В Черноземье 8 января пойдет снег с дождем при температуре от -1°C до +5°C

В четверг, 8 января, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура будет варьироваться от -1°C до +5°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток ожидается облачная погода и дожди. Ночью температура составит до +2°C. Днем — до +5°C.

В Воронеже ночью прогнозируются облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура составит до +1°C. Днем будет облачно и дождливо, до +2°C.

В Курске ночью ожидаются облачность, а также мокрый снег с дождем. Температура составит до +2°C. Днем прогнозируют облачную и дождливую погоду, до +2°C.

В Липецке в течение суток синоптики обещают облачность и осадки в виде мокрого снега с дождем. Ночью — до -1°C. Днем — до +1°C.

В Орле в течение суток прогнозируются облачность и снег. Ночью и днем температура составит до -4°C.

В Тамбове в течение суток ожидаются облачность и мокрый снег. Ночью температура опустится до 0°C. Днем — поднимется до +2°C.

Егор Якимов