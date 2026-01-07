Ледяной период

Несмотря на оперативную обстановку, во всех облцентрах Черноземья начали работу как круглогодичные, так и сезонные катки. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 25%: с 24 до 30. Этому способствовала настоящая зимняя погода — с устойчивым минусом и снегом. Подробнее о местах, где можно покататься на коньках в 2026 году,— в подборке «Ъ-Черноземье».



Белгород

В Белгороде открыли восемь катков, в прошлом году — семь. Пять арен сезонные, три — круглогодичные. Два катка можно посетить бесплатно. Средняя стоимость детского билета составляет 254,2 руб. (229,2 руб. в прошлом году), взрослого — 337,5 руб. (304,2 руб.).

Ледовые дорожки в Центральном парке имени Ленина (сезонные)

Вход свободный

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков для детей — 120 руб./ч;

прокат коньков для взрослых — 300 руб./ч;

аренда помощника фигуриста — 180 руб./ч;

заточка коньков — 300 руб./пара. График работы

1-й сеанс: 10:00–11:00

2-й сеанс: 11:20–12:20

3-й сеанс: 12:40–13:40

4-й сеанс: 14:00–15:00

5-й сеанс: 18:00–19:00

6-й сеанс: 19:30–20:30

7-й сеанс: 21:00–22:00

Есенинский каток в Центральном парке имени Ленина (сезонный)

Вход свободный

График работы: с 12:00 до 20:00 Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков для детей — 120 руб./ч;

прокат коньков для взрослых — 300 руб./ч;

аренда помощника фигуриста — 180 руб./ч.

«Мегалед» (ТЦ «Мегагринн», пр. Б. Хмельницкого, 137т, круглогодичный)

Вход: для детей (до 13 лет включительно) — 300 руб. без проката коньков и 500 руб. с прокатом; для взрослых — 350 руб. без проката коньков и 550 руб. с прокатом.

Стоимость дополнительных услуг:

аренда помощника фигуриста — 350 руб.;

заточка коньков — 300 руб./пара;

защита (наколенники, налокотники, шлем) — 150 руб. График работы

2–10 января

1-й сеанс: 10:00–11:00

2-й сеанс: 11:30–12:30

3-й сеанс: 13:00–14:00

4-й сеанс: 14:30–15:30

5-й сеанс: 16:00–17:00

6-й сеанс: 17:30–18:30

7-й сеанс: 19:00–20:00

8-й сеанс: 20:30–21:30

9-й сеанс: 22:00–23:00 В остальные дни

1-й сеанс: 10:00–11:00

2-й сеанс: 11:30–12:30

3-й сеанс: 13:00–14:00

4-й сеанс: 14:30–15:30

5-й сеанс: 16:00–17:00

6-й сеанс: 17:30–18:30

7-й сеанс: 19:00–20:00

8-й сеанс: 20:30–21:30



Каток в «Пикник-парке» (сезонный)

Вход: 200 руб. в будни, 250 руб. в выходные.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 200 руб./ч в будни и 250 руб./ч в выходные;

аренда помощника фигуриста — 250 руб./ч. График работы: 10:00–22:00, время катания не ограничено.

«Оранжевый лед» (ул. Королева, 7а, круглогодичный)

Вход: 250 руб.— детский билет (до 14 лет), 300 руб.— взрослый.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 200 руб./ч;

аренда помощника фигуриста — 200 руб./ч. График работы

2–11 января

1-й сеанс: 13:00–14:00

2-й сеанс: 14:30–15:30

3-й сеанс: 16:00–17:00

4-й сеанс: 17:30–18:30

5-й сеанс: 19:00–20:00

6-й сеанс: 20:15–21:15

7-й сеанс: 21:30–22:30 Суббота

1-й сеанс: 16:30–17:30

2-й сеанс: 17:45–18:45

3-й сеанс: 19:00–20:00

4-й сеанс: 20:15–21:15

5-й сеанс: 21:30–22:30 Воскресенье

1-й сеанс: 15:15–16:15

2-й сеанс: 16:45–17:45

3-й сеанс: 18:15–19:15

4-й сеанс: 19:30–20:30

«Серебряный Донец» (ул. Корочанская, 39и, круглогодичный)

Вход: 250 руб.— детский билет (до 14 лет), 300 руб.— взрослый.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 200 руб./ч;

аренда помощника фигуриста — 200 руб./ч;

заточка коньков — 200 руб./пара. График работы

1–11 января

1-й сеанс: 14:00–15:00

2-й сеанс: 15:15–16:15

3-й сеанс: 16:30–17:30

4-й сеанс: 17:45–18:45

5-й сеанс: 19:00–20:00

6-й сеанс: 20:15–21:15 Суббота

1-й сеанс: 16:30–17:30

2-й сеанс: 17:45–18:45

3-й сеанс: 19:00–20:00

4-й сеанс: 20:15–21:15 Воскресенье

1-й сеанс: 16:30–17:30

2-й сеанс: 17:45–18:45

3-й сеанс: 19:00–20:00

4-й сеанс: 20:15–21:15

Каток Sky rink в парке «Ривьера» (поселок Разумное Белгородского района, ул. Прелестная, 1, сезонный)

Вход для детей до трех лет — свободный; для детей до 12 лет — 200 руб. в будни и 300 руб. в выходные; для взрослых — 300 руб. в будни и 600 руб. в выходные.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 250 руб.;

защитная амуниция — 100 руб.;

аренда помощника фигуриста — 500 руб.;

заточка коньков — 300 руб. График работы

1–11 января

1-й сеанс: 10:00–11:30

2-й сеанс: 12:00–13:30

3-й сеанс: 14:00–15:30

4-й сеанс: 16:00–17:30

5-й сеанс: 18:00–19:30

6-й сеанс: 20:00–21:30 В остальные дни

1-й сеанс: 12:00–13:30

2-й сеанс: 14:00–15:30

3-й сеанс: 16:00–17:30

4-й сеанс: 18:00–19:30

5-й сеанс: 20:00–21:30

Каток в парке аттракционов «Калейдоскоп» (сезонный)

Вход для детей до трех лет — свободный; для детей до 12 лет — 200 руб. в будни и 300 руб. в выходные и праздники; для взрослых — 300 руб. в будни и 500 руб. в выходные и праздники.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 200 руб./сеанс;

защитная амуниция — 100 руб.;

аренда помощника фигуриста — 300 руб./сеанс;

заточка коньков — 300 руб./пара. График работы

1-й сеанс: 10:30–12:00

2-й сеанс: 12:30–14:00

3-й сеанс: 15:00–16:30

4-й сеанс: 17:00–18:30

5-й сеанс: 19:00–20:30

Воронеж

В Воронеже открыты семь катков против четырех в прошлом году. Пять из них находятся под открытым небом, два — в помещениях. Вход на одну ледовую арену бесплатный, средняя стоимость билета на остальных составляет 246,4 руб. для детей и 260,7 руб. для взрослых. В прошлом году цена для обеих категорий равнялась 267 руб. в среднем.

Каток на Адмиралтейской площади (сезонный)

Вход свободный

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 400 руб./ч;

заточка коньков — 400 руб./пара. График работы

В будни — 12:00–22:00, в выходные и праздничные дни — 10:00–22:00. Каждые полтора часа предусмотрен получасовой перерыв на заливку или срезку льда.

Каток во дворце спорта «Юбилейный» (ул. К. Маркса, 116, круглогодичный)

Вход — 200–300 руб.

Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 150 руб./пара. График работы

В новогодние праздники:

7 января — 13:45–14:45, 21:30–23:00

8 января — 21:30–23:00

9 января — 13:45–14:45, 21:45–23:15

10 января — 21:30–23:00, 23:45–01:15 В непраздничные дни:

среда — 21:30–23:00

суббота — 21:30–23:00

Каток в парке «Дельфин» (сезонный)

Вход: понедельник–пятница: дневные сеансы (11:00–16:30) — 200 руб.; вечерние сеансы (17:00–22:30) — 300 руб.; выходные и праздничные дни (все сеансы) — 300 руб.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 300 руб./сеанс;

заточка коньков — 350 руб.;

аренда помощника фигуриста — 200 руб. График работы

Будни

1-й сеанс: 11:00–14:30

2-й сеанс: 15:00–16:30

3-й сеанс: 17:00–18:30

4-й сеанс: 19:00–20:30

5-й сеанс: 21:00–22:30 Выходные дни

1-й сеанс: 11:00–12:30

2-й сеанс: 13:00–14:30

3-й сеанс: 15:00–16:30

4-й сеанс: 17:00–18:30

5-й сеанс: 19:00–20:30

6-й сеанс: 21:00–22:30

Каток в развлекательном центре «Твой парк» (ТЦ «Твой дом», Монтажный проезд, 2; круглогодичный)

Стоимость: 350 руб./час

Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 250 руб. График работы: 12:30–21:00 (расписание сеансов нужно уточнять по телефону развлекательного центра 233-03-91).

Каток в загородном клубе «Адмирал» (Московский проспект, 146; сезонный)

Вход: детский билет — 150 руб. в будние дни, 200 руб.— в выходные; взрослый билет — 250 руб. и 300 руб. соответственно.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 250 руб.;

заточка коньков — 250 руб. График работы

Непраздничные дни: 10:00–22:00

Катки «Лед» в парке Алые паруса (ул. Арзамасская, 4Д) и на Центральной площади в Новой Усмани Воронежской области (сезонные)

Вход: с понедельника по пятницу — 300 руб., в выходные и праздники — 400 руб.

Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 200 руб. График работы: ежедневно с 10:00 до 21:30.

Курск

В Курске, как и в прошлом году, открыты шесть платных катков: три круглогодичных и три сезонных. Средняя стоимость детского билета составляет 185,8 руб. (165,8 руб. годом ранее), взрослого — 250,8 руб. (215,8 руб.).

Губернский каток (ул. Ленина, 54, сезонный)

Вход: детский билет — 200 руб., взрослый — 290 руб.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 200 руб./ч;

аренда помощника фигуриста — 200 руб./ч. График работы

1-й сеанс: 10:30–11:30

2-й сеанс: 12:00–13:00

3-й сеанс: 13:30–14:30

4-й сеанс: 15:00–16:00

5-й сеанс: 16:30–17:30

6-й сеанс: 18:00–19:00

7-й сеанс: 19:30–20:30

8-й сеанс: 21:00–22:00

«Восток» в парке на Союзной улице, 26 (сезонный)

Вход — 150 руб. для детей и 200 руб. для взрослых.

Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 150 руб. График работы

Со 2 января: 12:00–16:00, 18:00–21:00

Ледовый дворец «Арена» (ул. Веспремская, 9, круглогодичный)

Вход — 130 руб. для детей и 190 руб. для взрослых.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 140 руб./ч;

заточка коньков — 190 руб. График работы: массовые катания проводятся в свободное от тренировок время, время одного сеанса — 1 час.

«Мегалед» в ТРЦ «Мегагринн» (ул. К. Маркса, 68, круглогодичный)

Вход — 200 руб. для детей и 250 руб. для взрослых.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 200 руб.;

аренда помощника фигуриста — 250 руб.;

заточка коньков — 250 руб. График работы (длительность сеанса — 1 час)

С понедельника по четверг и в воскресенье — 10:00–21:30

В пятницу, субботу и праздничные дни — 10:00–23:30

«Айс» (ул. Веспремская, 4, сезонный)

Вход — 300 руб. для детей и 350 руб. для взрослых.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 200 руб./ч;

заточка коньков — от 250 руб.;

аренда помощника фигуриста — 200 руб./ч. График работы

1–11 января: 12:00–17:00; 18:00–21:00

В остальные дни: 11:00–14:00 — 20:00–21:00

Каток в МФК «Европа» (Central Park; ул. К. Маркса, 6, круглогодичный)

Вход: будни — 120 руб. для детей и 200 руб. для взрослых; выходные и праздничные дни — 150 руб. для детей и 250 руб. для взрослых.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 150 руб.;

аренда помощника фигуриста — 100 руб.;

заточка коньков — 150 руб. График работы: 10:00–22:00.

Липецк

В Липецке в этом году, как и в прошлом, открылись три ледовые арены. Две из них круглогодичные, одна — сезонная, все они платные. Средняя стоимость билета и для детей, и для взрослых — 325 руб. против 254,15 руб. годом ранее.

«Звездный» (ДС «Звездный», ул. В. Терешковой, 13, круглогодичный)

Вход: будни: 1-й сеанс бесплатно (в понедельник и четверг) или 250 руб. (вторник, среда, пятница); 2–3-й сеансы — 250 руб.; 4–6-й сеансы — 350 руб. Выходные и праздничные дни — 350 руб. Дети до трех лет — бесплатно.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 150 руб.;

аренда помощника фигуриста — 250 руб.;

салазки — 150 руб. График работы

1-й сеанс: 11:00–12:00

2-й сеанс: 13:00–14:00

3-й сеанс: 15:00–16:00

4-й сеанс: 17:00–18:00

5-й сеанс: 19:00–20:00

6-й сеанс: 21:00–22:00

Каток в спортивном комплексе «Ледовый» (ул. Минская, 65, круглогодичный)

Вход: семейные катания — 250 руб. со своими коньками и 300 руб. с прокатными; массовые катания — 250 руб. со своими коньками и 300 руб. с прокатными.

График работы публикуется в группе спортивной школы №11 во «ВКонтакте»

Каток СОК «Новолипецкий» (Адмирала Макарова, 1-В; сезонный)

Вход: 400 руб.— до 16:00, 450 руб.— после 16:00 в будние дни, а также весь день в выходные и праздничные.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 350 руб. до 16:00 и 400 руб. после 16:00 для взрослых, 170 руб. и 250 руб. соответственно для детей ростом до 135 см;

заточка коньков — 250 руб. График работы: с 10:00 до 22:00.

Орел

В Орле заработали три катка, в прошлом году — также три. Два из них расположены в помещениях, один — на открытой площадке. Вход на две первые ледовые арены платный, на последнюю — свободный. За ребенка в среднем придется заплатить 181 руб. (132,5 руб. в прошлом году), за взрослого — 266 руб. (195 руб.).

Каток на площади Ленина (сезонный)

Вход: бесплатный.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков для детей до 10 лет — 300 руб., для взрослых — 500 руб.;

аренда помощника фигуриста — 400 руб.;

аренда ячейки для хранения вещей — 100 руб. График работы: ежедневно с 10:15 до 20:45.

«МегаЛед» (Кромское шоссе, 4, круглогодичный)

Вход: будни — 200 руб. для детей (до 12 лет) и 300 руб. для взрослых; выходные дни — 250 руб. для детей и 350 руб. для взрослых, праздники — 350 руб. и 450 руб. соответственно.

Стоимость дополнительных услуг:

прокат коньков — 150 руб./сеанс (в новогодние праздники — 150 руб.);

аренда помощника фигуриста — 250 руб./сеанс (в новогодние праздники — 250 руб.);

заточка коньков — 250 руб. График работы

Понедельник–пятница

1-й сеанс: 13:30–14:30

2-й сеанс: 15:00–16:00

3-й сеанс: 16:30–17:30

4-й сеанс: 18:00–19:00

5-й сеанс: 19:30–20:30

6-й сеанс: 20:30–22:00 Суббота–воскресенье и праздничные дни

1-й сеанс: 10:00–11:00

2-й сеанс: 11:30–12:30

3-й сеанс: 13:00–14:00

4-й сеанс: 14:30–15:30

5-й сеанс: 16:00–17:00

6-й сеанс: 17:30–18:30

7-й сеанс: 19:00–20:00

8-й сеанс: 20:30–21:30

9-й сеанс: 22:00–23:00

Катки в спортшколе «Ледовое поколение» (Наугорское шоссе, 82, и ул. Зеленина, 4, круглогодичные)

Вход: со своими коньками — 60–130 руб. для детей (до 12 лет) и 110–220 руб. для взрослых; с коньками учреждения — 185–370 руб. для детей и 235–470 руб. для взрослых.

График работы публикуется на сайте учреждения и в группе во «ВКонтакте»

Тамбов

В Тамбове открылось три катка против двух в прошлом году, также власти готовятся в начале года залить бесплатные площадки во дворах многоквартирных домов. Количество последних не уточняется. Все три ледовые арены круглогодичные и платные. Средняя стоимость билета и для детей, и для взрослых — 167 руб., годом ранее — 175 руб.

«Ледовая арена в Радужном» (ул. Мичуринская, 211а, круглогодичный)

Вход — 175 руб., для детей до семи лет — бесплатно.

Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 100 руб. График работы

8–11 января: 11:30–12:30, 14:00–15:00 и 19:00–20:00 Расписание в остальные дни нужно уточнять в группе учреждения во «ВКонтакте»

Каток в ледовом дворце «Кристалл» (ул. Советская, 134, круглогодичный)

Вход — 175 руб., для детей до семи лет — бесплатно.

Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 100 руб. График работы

7 января: 12:00–13:00, 15:00–16:00 и 19:00–20:00

8, 9 января: 13:00–14:00, 16:00–17:00 и 19:00–20:00

10 января: 19:00–20:00

11 января: 13:00–14:00, 19:00–20:00

«Державинский» (ул. Советская, 181Л; круглогодичный)

Вход: 150 руб.

Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 150 руб. График работы

2–11 января: 13:15–14:15; 18:30–19:30. Расписание массовых катаний в остальные дни публикуется в группе катка во «ВКонтакте»

В целом в макрорегионе, как подсчитал «Ъ-Черноземье», на катках цены за год выросли на уровне инфляции: билет для ребенка в среднем можно приобрести за 226,6 руб. при цене в 208,3 руб. годом ранее (+8,8%), для взрослого — за 267,8 руб. (244,7 руб.; +9,4%). В этом сезоне также увеличилось количество ледовых арен со свободным входом — с одной до четырех.

Алина Морозова