Ледяной период
Где в Черноземье покататься на коньках в 2026 году
Несмотря на оперативную обстановку, во всех облцентрах Черноземья начали работу как круглогодичные, так и сезонные катки. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 25%: с 24 до 30. Этому способствовала настоящая зимняя погода — с устойчивым минусом и снегом. Подробнее о местах, где можно покататься на коньках в 2026 году,— в подборке «Ъ-Черноземье».
Белгород
В Белгороде открыли восемь катков, в прошлом году — семь. Пять арен сезонные, три — круглогодичные. Два катка можно посетить бесплатно. Средняя стоимость детского билета составляет 254,2 руб. (229,2 руб. в прошлом году), взрослого — 337,5 руб. (304,2 руб.).
Ледовые дорожки в Центральном парке имени Ленина (сезонные)
Вход свободный
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков для детей — 120 руб./ч;
прокат коньков для взрослых — 300 руб./ч;
аренда помощника фигуриста — 180 руб./ч;
заточка коньков — 300 руб./пара.
График работы
1-й сеанс: 10:00–11:00
2-й сеанс: 11:20–12:20
3-й сеанс: 12:40–13:40
4-й сеанс: 14:00–15:00
5-й сеанс: 18:00–19:00
6-й сеанс: 19:30–20:30
7-й сеанс: 21:00–22:00
Есенинский каток в Центральном парке имени Ленина (сезонный)
Вход свободный
График работы: с 12:00 до 20:00
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков для детей — 120 руб./ч;
прокат коньков для взрослых — 300 руб./ч;
аренда помощника фигуриста — 180 руб./ч.
«Мегалед» (ТЦ «Мегагринн», пр. Б. Хмельницкого, 137т, круглогодичный)
Вход: для детей (до 13 лет включительно) — 300 руб. без проката коньков и 500 руб. с прокатом; для взрослых — 350 руб. без проката коньков и 550 руб. с прокатом.
Стоимость дополнительных услуг:
аренда помощника фигуриста — 350 руб.;
заточка коньков — 300 руб./пара;
защита (наколенники, налокотники, шлем) — 150 руб.
График работы
2–10 января
1-й сеанс: 10:00–11:00
2-й сеанс: 11:30–12:30
3-й сеанс: 13:00–14:00
4-й сеанс: 14:30–15:30
5-й сеанс: 16:00–17:00
6-й сеанс: 17:30–18:30
7-й сеанс: 19:00–20:00
8-й сеанс: 20:30–21:30
9-й сеанс: 22:00–23:00
В остальные дни
1-й сеанс: 10:00–11:00
2-й сеанс: 11:30–12:30
3-й сеанс: 13:00–14:00
4-й сеанс: 14:30–15:30
5-й сеанс: 16:00–17:00
6-й сеанс: 17:30–18:30
7-й сеанс: 19:00–20:00
8-й сеанс: 20:30–21:30
Каток в «Пикник-парке» (сезонный)
Вход: 200 руб. в будни, 250 руб. в выходные.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 200 руб./ч в будни и 250 руб./ч в выходные;
аренда помощника фигуриста — 250 руб./ч.
График работы: 10:00–22:00, время катания не ограничено.
«Оранжевый лед» (ул. Королева, 7а, круглогодичный)
Вход: 250 руб.— детский билет (до 14 лет), 300 руб.— взрослый.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 200 руб./ч;
аренда помощника фигуриста — 200 руб./ч.
График работы
2–11 января
1-й сеанс: 13:00–14:00
2-й сеанс: 14:30–15:30
3-й сеанс: 16:00–17:00
4-й сеанс: 17:30–18:30
5-й сеанс: 19:00–20:00
6-й сеанс: 20:15–21:15
7-й сеанс: 21:30–22:30
Суббота
1-й сеанс: 16:30–17:30
2-й сеанс: 17:45–18:45
3-й сеанс: 19:00–20:00
4-й сеанс: 20:15–21:15
5-й сеанс: 21:30–22:30
Воскресенье
1-й сеанс: 15:15–16:15
2-й сеанс: 16:45–17:45
3-й сеанс: 18:15–19:15
4-й сеанс: 19:30–20:30
«Серебряный Донец» (ул. Корочанская, 39и, круглогодичный)
Вход: 250 руб.— детский билет (до 14 лет), 300 руб.— взрослый.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 200 руб./ч;
аренда помощника фигуриста — 200 руб./ч;
заточка коньков — 200 руб./пара.
График работы
1–11 января
1-й сеанс: 14:00–15:00
2-й сеанс: 15:15–16:15
3-й сеанс: 16:30–17:30
4-й сеанс: 17:45–18:45
5-й сеанс: 19:00–20:00
6-й сеанс: 20:15–21:15
Суббота
1-й сеанс: 16:30–17:30
2-й сеанс: 17:45–18:45
3-й сеанс: 19:00–20:00
4-й сеанс: 20:15–21:15
Воскресенье
1-й сеанс: 16:30–17:30
2-й сеанс: 17:45–18:45
3-й сеанс: 19:00–20:00
4-й сеанс: 20:15–21:15
Каток Sky rink в парке «Ривьера» (поселок Разумное Белгородского района, ул. Прелестная, 1, сезонный)
Вход для детей до трех лет — свободный; для детей до 12 лет — 200 руб. в будни и 300 руб. в выходные; для взрослых — 300 руб. в будни и 600 руб. в выходные.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 250 руб.;
защитная амуниция — 100 руб.;
аренда помощника фигуриста — 500 руб.;
заточка коньков — 300 руб.
График работы
1–11 января
1-й сеанс: 10:00–11:30
2-й сеанс: 12:00–13:30
3-й сеанс: 14:00–15:30
4-й сеанс: 16:00–17:30
5-й сеанс: 18:00–19:30
6-й сеанс: 20:00–21:30
В остальные дни
1-й сеанс: 12:00–13:30
2-й сеанс: 14:00–15:30
3-й сеанс: 16:00–17:30
4-й сеанс: 18:00–19:30
5-й сеанс: 20:00–21:30
Каток в парке аттракционов «Калейдоскоп» (сезонный)
Вход для детей до трех лет — свободный; для детей до 12 лет — 200 руб. в будни и 300 руб. в выходные и праздники; для взрослых — 300 руб. в будни и 500 руб. в выходные и праздники.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 200 руб./сеанс;
защитная амуниция — 100 руб.;
аренда помощника фигуриста — 300 руб./сеанс;
заточка коньков — 300 руб./пара.
График работы
1-й сеанс: 10:30–12:00
2-й сеанс: 12:30–14:00
3-й сеанс: 15:00–16:30
4-й сеанс: 17:00–18:30
5-й сеанс: 19:00–20:30
Воронеж
В Воронеже открыты семь катков против четырех в прошлом году. Пять из них находятся под открытым небом, два — в помещениях. Вход на одну ледовую арену бесплатный, средняя стоимость билета на остальных составляет 246,4 руб. для детей и 260,7 руб. для взрослых. В прошлом году цена для обеих категорий равнялась 267 руб. в среднем.
Каток на Адмиралтейской площади (сезонный)
Вход свободный
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 400 руб./ч;
заточка коньков — 400 руб./пара.
График работы
В будни — 12:00–22:00, в выходные и праздничные дни — 10:00–22:00. Каждые полтора часа предусмотрен получасовой перерыв на заливку или срезку льда.
Каток во дворце спорта «Юбилейный» (ул. К. Маркса, 116, круглогодичный)
Вход — 200–300 руб.
Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 150 руб./пара.
График работы
В новогодние праздники:
7 января — 13:45–14:45, 21:30–23:00
8 января — 21:30–23:00
9 января — 13:45–14:45, 21:45–23:15
10 января — 21:30–23:00, 23:45–01:15
В непраздничные дни:
среда — 21:30–23:00
суббота — 21:30–23:00
Каток в парке «Дельфин» (сезонный)
Вход: понедельник–пятница: дневные сеансы (11:00–16:30) — 200 руб.; вечерние сеансы (17:00–22:30) — 300 руб.; выходные и праздничные дни (все сеансы) — 300 руб.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 300 руб./сеанс;
заточка коньков — 350 руб.;
аренда помощника фигуриста — 200 руб.
График работы
Будни
1-й сеанс: 11:00–14:30
2-й сеанс: 15:00–16:30
3-й сеанс: 17:00–18:30
4-й сеанс: 19:00–20:30
5-й сеанс: 21:00–22:30
Выходные дни
1-й сеанс: 11:00–12:30
2-й сеанс: 13:00–14:30
3-й сеанс: 15:00–16:30
4-й сеанс: 17:00–18:30
5-й сеанс: 19:00–20:30
6-й сеанс: 21:00–22:30
Каток в развлекательном центре «Твой парк» (ТЦ «Твой дом», Монтажный проезд, 2; круглогодичный)
Стоимость: 350 руб./час
Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 250 руб.
График работы: 12:30–21:00 (расписание сеансов нужно уточнять по телефону развлекательного центра 233-03-91).
Каток в загородном клубе «Адмирал» (Московский проспект, 146; сезонный)
Вход: детский билет — 150 руб. в будние дни, 200 руб.— в выходные; взрослый билет — 250 руб. и 300 руб. соответственно.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 250 руб.;
заточка коньков — 250 руб.
График работы
Непраздничные дни: 10:00–22:00
Катки «Лед» в парке Алые паруса (ул. Арзамасская, 4Д) и на Центральной площади в Новой Усмани Воронежской области (сезонные)
Вход: с понедельника по пятницу — 300 руб., в выходные и праздники — 400 руб.
Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 200 руб.
График работы: ежедневно с 10:00 до 21:30.
Курск
В Курске, как и в прошлом году, открыты шесть платных катков: три круглогодичных и три сезонных. Средняя стоимость детского билета составляет 185,8 руб. (165,8 руб. годом ранее), взрослого — 250,8 руб. (215,8 руб.).
Губернский каток (ул. Ленина, 54, сезонный)
Вход: детский билет — 200 руб., взрослый — 290 руб.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 200 руб./ч;
аренда помощника фигуриста — 200 руб./ч.
График работы
1-й сеанс: 10:30–11:30
2-й сеанс: 12:00–13:00
3-й сеанс: 13:30–14:30
4-й сеанс: 15:00–16:00
5-й сеанс: 16:30–17:30
6-й сеанс: 18:00–19:00
7-й сеанс: 19:30–20:30
8-й сеанс: 21:00–22:00
«Восток» в парке на Союзной улице, 26 (сезонный)
Вход — 150 руб. для детей и 200 руб. для взрослых.
Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 150 руб.
График работы
Со 2 января: 12:00–16:00, 18:00–21:00
Ледовый дворец «Арена» (ул. Веспремская, 9, круглогодичный)
Вход — 130 руб. для детей и 190 руб. для взрослых.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 140 руб./ч;
заточка коньков — 190 руб.
График работы: массовые катания проводятся в свободное от тренировок время, время одного сеанса — 1 час.
«Мегалед» в ТРЦ «Мегагринн» (ул. К. Маркса, 68, круглогодичный)
Вход — 200 руб. для детей и 250 руб. для взрослых.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 200 руб.;
аренда помощника фигуриста — 250 руб.;
заточка коньков — 250 руб.
График работы (длительность сеанса — 1 час)
С понедельника по четверг и в воскресенье — 10:00–21:30
В пятницу, субботу и праздничные дни — 10:00–23:30
«Айс» (ул. Веспремская, 4, сезонный)
Вход — 300 руб. для детей и 350 руб. для взрослых.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 200 руб./ч;
заточка коньков — от 250 руб.;
аренда помощника фигуриста — 200 руб./ч.
График работы
1–11 января: 12:00–17:00; 18:00–21:00
В остальные дни: 11:00–14:00 — 20:00–21:00
Каток в МФК «Европа» (Central Park; ул. К. Маркса, 6, круглогодичный)
Вход: будни — 120 руб. для детей и 200 руб. для взрослых; выходные и праздничные дни — 150 руб. для детей и 250 руб. для взрослых.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 150 руб.;
аренда помощника фигуриста — 100 руб.;
заточка коньков — 150 руб.
График работы: 10:00–22:00.
Липецк
В Липецке в этом году, как и в прошлом, открылись три ледовые арены. Две из них круглогодичные, одна — сезонная, все они платные. Средняя стоимость билета и для детей, и для взрослых — 325 руб. против 254,15 руб. годом ранее.
«Звездный» (ДС «Звездный», ул. В. Терешковой, 13, круглогодичный)
Вход: будни: 1-й сеанс бесплатно (в понедельник и четверг) или 250 руб. (вторник, среда, пятница); 2–3-й сеансы — 250 руб.; 4–6-й сеансы — 350 руб. Выходные и праздничные дни — 350 руб. Дети до трех лет — бесплатно.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 150 руб.;
аренда помощника фигуриста — 250 руб.;
салазки — 150 руб.
График работы
1-й сеанс: 11:00–12:00
2-й сеанс: 13:00–14:00
3-й сеанс: 15:00–16:00
4-й сеанс: 17:00–18:00
5-й сеанс: 19:00–20:00
6-й сеанс: 21:00–22:00
Каток в спортивном комплексе «Ледовый» (ул. Минская, 65, круглогодичный)
Вход: семейные катания — 250 руб. со своими коньками и 300 руб. с прокатными; массовые катания — 250 руб. со своими коньками и 300 руб. с прокатными.
График работы публикуется в группе спортивной школы №11 во «ВКонтакте»
Каток СОК «Новолипецкий» (Адмирала Макарова, 1-В; сезонный)
Вход: 400 руб.— до 16:00, 450 руб.— после 16:00 в будние дни, а также весь день в выходные и праздничные.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 350 руб. до 16:00 и 400 руб. после 16:00 для взрослых, 170 руб. и 250 руб. соответственно для детей ростом до 135 см;
заточка коньков — 250 руб.
График работы: с 10:00 до 22:00.
Орел
В Орле заработали три катка, в прошлом году — также три. Два из них расположены в помещениях, один — на открытой площадке. Вход на две первые ледовые арены платный, на последнюю — свободный. За ребенка в среднем придется заплатить 181 руб. (132,5 руб. в прошлом году), за взрослого — 266 руб. (195 руб.).
Каток на площади Ленина (сезонный)
Вход: бесплатный.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков для детей до 10 лет — 300 руб., для взрослых — 500 руб.;
аренда помощника фигуриста — 400 руб.;
аренда ячейки для хранения вещей — 100 руб.
График работы: ежедневно с 10:15 до 20:45.
«МегаЛед» (Кромское шоссе, 4, круглогодичный)
Вход: будни — 200 руб. для детей (до 12 лет) и 300 руб. для взрослых; выходные дни — 250 руб. для детей и 350 руб. для взрослых, праздники — 350 руб. и 450 руб. соответственно.
Стоимость дополнительных услуг:
прокат коньков — 150 руб./сеанс (в новогодние праздники — 150 руб.);
аренда помощника фигуриста — 250 руб./сеанс (в новогодние праздники — 250 руб.);
заточка коньков — 250 руб.
График работы
Понедельник–пятница
1-й сеанс: 13:30–14:30
2-й сеанс: 15:00–16:00
3-й сеанс: 16:30–17:30
4-й сеанс: 18:00–19:00
5-й сеанс: 19:30–20:30
6-й сеанс: 20:30–22:00
Суббота–воскресенье и праздничные дни
1-й сеанс: 10:00–11:00
2-й сеанс: 11:30–12:30
3-й сеанс: 13:00–14:00
4-й сеанс: 14:30–15:30
5-й сеанс: 16:00–17:00
6-й сеанс: 17:30–18:30
7-й сеанс: 19:00–20:00
8-й сеанс: 20:30–21:30
9-й сеанс: 22:00–23:00
Катки в спортшколе «Ледовое поколение» (Наугорское шоссе, 82, и ул. Зеленина, 4, круглогодичные)
Вход: со своими коньками — 60–130 руб. для детей (до 12 лет) и 110–220 руб. для взрослых; с коньками учреждения — 185–370 руб. для детей и 235–470 руб. для взрослых.
График работы публикуется на сайте учреждения и в группе во «ВКонтакте»
Тамбов
В Тамбове открылось три катка против двух в прошлом году, также власти готовятся в начале года залить бесплатные площадки во дворах многоквартирных домов. Количество последних не уточняется. Все три ледовые арены круглогодичные и платные. Средняя стоимость билета и для детей, и для взрослых — 167 руб., годом ранее — 175 руб.
«Ледовая арена в Радужном» (ул. Мичуринская, 211а, круглогодичный)
Вход — 175 руб., для детей до семи лет — бесплатно.
Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 100 руб.
График работы
8–11 января: 11:30–12:30, 14:00–15:00 и 19:00–20:00
Расписание в остальные дни нужно уточнять в группе учреждения во «ВКонтакте»
Каток в ледовом дворце «Кристалл» (ул. Советская, 134, круглогодичный)
Вход — 175 руб., для детей до семи лет — бесплатно.
Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 100 руб.
График работы
7 января: 12:00–13:00, 15:00–16:00 и 19:00–20:00
8, 9 января: 13:00–14:00, 16:00–17:00 и 19:00–20:00
10 января: 19:00–20:00
11 января: 13:00–14:00, 19:00–20:00
«Державинский» (ул. Советская, 181Л; круглогодичный)
Вход: 150 руб.
Стоимость дополнительных услуг: прокат коньков — 150 руб.
График работы
2–11 января: 13:15–14:15; 18:30–19:30.
Расписание массовых катаний в остальные дни публикуется в группе катка во «ВКонтакте»
В целом в макрорегионе, как подсчитал «Ъ-Черноземье», на катках цены за год выросли на уровне инфляции: билет для ребенка в среднем можно приобрести за 226,6 руб. при цене в 208,3 руб. годом ранее (+8,8%), для взрослого — за 267,8 руб. (244,7 руб.; +9,4%). В этом сезоне также увеличилось количество ледовых арен со свободным входом — с одной до четырех.