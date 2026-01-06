При пожаре на частной ферме в Нижегородской области погибло 150 голов скота

Крупный пожар произошел на частной ферме в деревне Старцево Городецкого округа 6 января 2026 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар случился в личном подсобном хозяйстве и административном здании на общей площади 830 кв. м. По данным собственника, погибло 150 голов скота: пять дойных коров, 50 овец, 15 коз, один козел, а также 79 свиней и поросят. Люди не пострадали.

В ликвидации пожара от МЧС участвовали 15 человек и пять единиц техники. Предварительной причиной возгорания назван аварийный режим электрооборудования.

Галина Шамберина