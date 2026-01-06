ЧС вероятны в Нижегородской области из-за снега 7-8 января

В Нижегородской области днем 7 января 2026 года с сохранением ночью 8 января прогнозируется сильный снег. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Из-за непогоды повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с пробками на автодорогах, нарушениями в работе дорожных и коммунальных служб, а также ростом числа ДТП и возможными нарушениями в работе аэропорта. Кроме того, существует вероятность происшествий, связанных с обрушением элементов зданий и конструкций.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночь на 7 января ожидается от -9 до -14°С, на севере области — до -20°С. Днем -3…-8°С, на севере области — до -12°С.

Галина Шамберина