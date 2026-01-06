Сезон охоты на косулю, лося и оленя закроют в Саратовской области 10 января

В Саратовской области заканчивается сезон охоты на крупных копытных, напомнила пресс-служба регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. Добывать косулю, лося и оленя будет нельзя с 11 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Фото: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области

С 1 октября 2025 года, в сравнении с прошлым сезоном, саратовские охотники добыли больше дичи: 730 лосей (581 в 2025–2026 гг.), 3,21 тыс. косуль (2,7 тыс.), 632 пятнистых (553) и 250 благородных (185) оленей.

Разрешения на охоту нужно сдать до 20 января. В Саратове документы принимают с 9:00 до 18:00 (пятница — до 17:00, обед — 13:00–14:00) по адресу: ул. Университетская, 45/51, стр. 1. Телефоны для справок: 50-33-03 и 51-22-48 (код города: 8452). За нарушение охотникам грозит административная ответственность и лишение на год права получать разрешения.

Дарья Васенина