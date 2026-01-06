Ныне, когда ангелы и люди, Церковь Небесная и земная в едином ликующем порыве духовной радости прославляют Воплотившегося Бога, от всей души поздравляю всех вас с великим и светозарным праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Сегодня наши сердца с радостью обращены туда, где среди холода и мрака зимней ночи в убогих яслях для скота, повитый Пречистой Матерью — Девой, возлежит беззащитный Младенец — Спаситель мира Христос. Где Небесный ангельский хор, славословящий Бога и возвещающий мир, в сиянии света является простым пастухам. И наша душа согревается, а ум озаряется невещественным огнем благодати, дарованной человечеству в непостижимой тайне Боговоплощения.

Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий

По мысли святых отцов, Бог стал человеком, чтобы человека соделать богом: не только упразднить вражду против Творца, начавшуюся с греха прародителей, но исцелить саму нашу природу и ввести нас в Свое Вечное Царство жизни. Воплотившись ради нашего спасения, Господь явил миру такую любовь, которая превосходит не только всякое понимание человеческого ума, но непостижима и самим ангелам. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Какой же дар можем мы принести Богу в благодарность за Его беспредельное человеколюбие и милосердие? Лишь возлюбить Его всем сердцем своим, всею душою, всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя (см.: Лк. 10:27). Если мы исполним эту главную заповедь, то сама наша жизнь станет истинным золотом, ладаном и смирной, которые мы вместе с волхвами принесем Богомладенцу Христу.

Будем помнить о непреложном духовном законе: любовь умножается там, где человек отдает себя другому, жертвует ближнему свое время, помогает нуждающемуся или даже просто дарит ему свое внимание.

Посмотрим вокруг и увидим, какое огромное поле для дел любви открыто сегодня перед нами. Доблестные защитники Отечества, люди, потерявшие кров, пострадавшие от бедствий войны нуждаются не только в наших непрестанных молитвах, но и в посильной помощи. Родные и близкие, родители и дети, братья и сестры ждут нашего внимания и доброго слова.

Принесем в дома друг друга мир, любовь и радость о воплотившемся Господе. Пусть рождественская радость, как Вифлеемская звезда, ведет нас через познание Евангелия и участие в Таинствах Церкви в Его вечное Небесное Царство.

Христос рождается — славьте Его! Христос с Небес — встречайте Его! Снова и снова поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, со светлыми праздниками Рождества Христова и Новолетия. Сердечно желаю благополучия вам и вашим близким, счастья и мира вашим семьям, крепости сил и щедрой помощи от Подателя всех благ Бога и рождающегося ныне в наших сердцах Сына Его Иисуса Христа.