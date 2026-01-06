В Саратовской области покажут, где можно и нельзя охотиться

Пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщила о начале регистрации охотничьих угодий региона. На учет поставили первую из 260 территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Фото: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области

«До момента постановки угодья на кадастровый учет, участок имел только описательный характер, закрепленный постановлением губернатора № 326 от 30 сентября 2020 г. Сейчас он получил визуализацию»,— говорится в релизе. Чиновники уточнили, что аналогичную визуализацию сделают для всех охотугодий. Суммарная площадь территорий составляет порядка 10 млн га.

Визуализацию и цифровизацию проводят впоследствии внесения изменений в федеральном законодательстве. Данные об угодьях передают в Роскадастр. Полная обработка саратовских участков займет от полугода до года, уточнил министр-председатель комитета Александр Гаврилов.

«Данные, которые мы получим после полного учета, будут важны как для охотников, так и для охотхозяйств — для понимания, в каких границах можно охотиться и вести хозяйственную деятельность. Часть объектов и территорий внутри охотугодий войдут в другую категорию, и там охотиться будет запрещено. К таким объектам относятся, например, дороги, промышленные объекты, населенные пункты и др.»,— прокомментировал господин Гаврилов.

Дарья Васенина