С улиц Петербурга за неделю вывезли 106,2 тысячи кубометров снега

Дорожные службы с 30 декабря вывезли с улиц Санкт-Петербурга 106,2 тыс. кубометров снега. За сутки специалисты очистили город от 23,1 тыс. кубометров снежных масс, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Перед Рождеством коммунальщики обращают внимание на территории у церквей и соборов, мостов и основных магистральных проездов, рождественских базаров в центре. На уборку улиц 6 января вышли около 930 работников ручного труда, 1025 единиц техники и более 4000 дворников.

В Северной столице 7 января ожидается снегопад. В связи с этим власти города в рамках оперативного совещания обсудили план работы на ближайшие дни и определили задачи.

