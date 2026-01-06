Россиянка умерла на Шри-Ланке

Посольство России в Коломбо контролирует ситуацию, связанную с гибелью россиянки на Шри-Ланке, и проводит необходимые консульские процедуры. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь дипмиссии Михаил Рогов.

«Российская газета» со ссылкой на источник сообщила, что гражданка РФ скончалась от лихорадки денге, которой она заразилась из-за комариного укуса. По данным газеты, погибшая — 33-летняя Ирина Кузнецова, которая работала в Унаватуне в кафе Moments.

При этом в посольстве России ТАСС не подтвердили информацию о том, что россиянка умерла от лихорадки денге. «На данном этапе сотрудники консульства работают, пока подтвердить информацию не можем»,— сообщил господин Рогов.

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил, что Ирина Кузнецова почувствовала недомогание 21 декабря. По данным канала, россиянка обратилась за помощью к врачам лишь на второй день. Ее госпитализировали в больницу в Галле, где диагностировали лихорадку денге. В госпитале у Ирины Кузнецовой начались осложнения, а через трубку для диализа ей занесли сепсис, сообщил канал. По его информации, россиянка умерла 31 декабря.