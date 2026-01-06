Беременная мать двух детей погибла в лобовом столкновении в Тюменской области

Водитель Renault Logan потеряла управление над автомобилем, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с Toyota Corolla на 17-м км дороги Ялуторовск — Ярково, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. В Госавтоинспекции добавили, что 28-летняя беременная мать двоих детей, которая находилась в момент ДТП за рулем Renault Logan, погибла на месте аварии.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

«Ранения получили три пассажиров Renault Logan: 58-летний мужчина и двое детей, мальчик двух лет и трехлетняя девочка. Дети перевозились в автокреслах. Для будущего ребенка в багажнике находилась автолюлька»,— пояснили в ГИБДД. Ялуторовская межрайонная прокуратура по факту ДТП устроила проверку.

Василий Алексеев