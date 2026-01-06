Уголовное дело возбудили после гибели двух человек в пожаре в Волосовском районе

В результате пожара в квартире на первом этаже жилого дома в деревне Клопицы Волосовского района Ленинградской области погибли двое мужчин. По факту трагедии возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Пожар возник вечером 5 января. Площадь возгорания достигла 55 кв. м. В связи с происшествием пришлось эвакуировать 20 человек, из закрытой квартиры спасти трех детей. После ликвидации пожара обнаружили тела двух мужчин. По предварительной информации, они погибли из-за отравления угарным газом.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Для расследования назначены судебно-медицинская, пожаротехническая экспертизы и иные, допрашиваются очевидцы.

Татьяна Титаева