Молочный завод продают в Волжском за 60 миллионов рублей

В Волжском Волгоградской области выставили на продажу имущественный комплекс местного молочного завода. «Ъ — Средняя Волга» нашел объявление на платформе Avito.

За 60 млн руб. предлагают расположенное на ул. Кирова, 9А производство с мощностью 10 т в сутки и больше. «Пoдxoдит под любoй произвoдствeнный пpoект — молoчный, кондитеpский, xлeбопeкаpный, конceрвaцию и выпeчку»,— указано в объявлении. В состав комплекса входят: 925 кв. м земли в собственности («земли населенных пунктов, земли под зданиями, строениями, сооружениями»), двухэтажное здание молокозавода площадью 970 кв. м (первый этаж — производство, второй — склады и офисы), подвал 425 кв. м и парковка для легковых автомобилей.

Также покупатель получит котельную, лабораторию, очистные сооружения и холодильные камеры. Среди прочего есть новое оборудование: пастеризаторы, гомогенизаторы, упаковочные линии, компрессоры, мойки и сепараторы. Комплекс позволит запустить производство молока, сыра, сметаны, йогурта, кефира, ряженки, „снежка“, масла, маргарина, майонеза, кетчупа и горчицы.

Объект подключен к центральному водоснабжению и водоотведению, стандартное для промышленных площадок электроснабжение — 380 кВт. На предприятии установлена сигнализация, видеокамеры, работает круглосуточная охрана. «Подойдет для инвесторов, желающих войти в пищевую промышленность. Для предпринимателей, ищущих готовый бизнес с налаженными процессами»,— уточнил продавец.

