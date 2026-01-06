«Чем больше технологий, работающих незаметно, тем больше это похоже на сказку»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви фантазирует о том, как можно использовать современные разработки, чтобы сделать Великий Устюг настоящей инновационной сказкой для туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

К 2028 году Великий Устюг должен принимать до 1 млн гостей ежегодно. Таковы планы чиновников по развитию туристического кластера на территории Деда Мороза. Другими словами, поток посетителей вырастет вдвое в сравнении с текущим. Решить придется массу вопросов, но если разбить их на категории, то в каждой найдется место современным технологиям. Позволю себе праздничную фантазию. К примеру, мониторинг туристических потоков можно поручить камерам видеонаблюдения и компьютерному зрению: алгоритмы машинного обучения смогут анализировать эти данные и предсказывать пиковые нагрузки на популярные объекты и общественный транспорт. Дальше можно либо передать все в руки специалистов-людей, либо же на основе полученных системой прогнозов перенаправлять туристов на менее загруженные маршруты с помощью нейросетей.

Автоматизировать можно и стоимость билетов в зависимости от изменения спроса. Это не только способ гибко оптимизировать доходы для резиденции, но и возможность улучшить опыт для посетителей, которые смогут приехать в дом Деда Мороза в более разгруженное время. Один из ключевых признаков Великого Устюга — привязка к зиме. А один из самых доступных вариантов обойти сезонность — виртуальная реальность. Метавселенная позволит и побывать в резиденции в любой день года, и просто развлечет аудиторию. Возможно, там можно будет поучаствовать в розыгрышах или пообщаться с Дедом Морозом или его помощниками. Похоже, отличный способ повысить лояльность с помощью обычного VR-приложения.

Было бы здорово увидеть решение умного города и умных отелей. В первом случае легко представить как минимум смарт-освещение и беспилотное такси. А в самых смелых фантазиях про проживание в гостинице турист получает полное голосовое управление комфортом в номере, а также его настройку под себя еще до того, как первый раз откроет дверь цифровым ключом на своем смартфоне или фитнес-браслете, потому что заранее указал и применил собственные предпочтения в специальном мобильном приложении. В нем же можно получить личные туристические советы, поделиться рекомендациями или пообщаться в чате с такими же гостями резиденции. К тому же можно роботизировать сферу обслуживания и клининг. Чем больше технологий, работающих незаметно, безотказно и без VPN, тем больше это похоже на сказку. По-моему, в резиденции Деда Мороза ей самое место.

Александр Леви