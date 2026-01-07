Благотворительный фонд «Дедморозим» регистрирует товарный знак

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим» подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака. Информация об этом опубликована на сайте znakoved. Заявка зарегистрирована 22 декабря 2025 года.

Фонд «Дедморозим» был основан в 2012 году и занимается помощью детям-сиротам, а также осуществляет сбор денежных средств на лечение детей со смертельно опасными заболеваниями.

В 2024 году фонд получил пожертвований на сумму 147,8 млн руб., из них 52,8 млн руб. составили взносы частных лиц. Количество подопечных фонда в 2024 году также выросло: если в 2023 году помощь получили 912 человек, то в 2024-м — 1076.