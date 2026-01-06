Прокуратура вынудила власти обеспечить жильем 14 сирот из Башкирии

14 детей-сирот из Кугарчинского района получили положенные законом квартиры после проверок и мер реагирования правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Башкирии.

Дети состояли на учете граждан, которым положено бесплатное жилье. Однако проверка районной прокуратуры установила, что местные власти не освоили бюджетные средства, выделенные на покупку квартир, что стало поводом для представления в адрес главы администрации. Представление сподвигло муниципалитет заключить с АО «Фонд жилищного строительства Башкирии» контракт на покупку квартир в строящемся многоквартирном доме в Мраково (центре Кугарчинского района).

Между тем, выяснилось, что дом строился с отставанием от графика, а рабочих и материалов на стройплощадке оказалось не достаточным. Это привело к представлению уже в адрес застройщика. После реакции прокуратуры дом сдан в срок, а сироты получили ключи от благоустроенных квартир, говорится в пресс-релизе ведомства.

18 декабря о выдаче 14 детям-сиротам ключей от квартир в Мраково сообщало министерство строительства и архитектуры Башкирии.

Идэль Гумеров