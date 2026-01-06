Власти Перми создали компанию для обслуживания инженерных систем социальных объектов

Муниципальное предприятие «Пермводоканал» учредило ООО «Обслуживание инженерных систем». Информация об этом опубликована в базе данных СПАРК-Интерфакс. Организация зарегистрирована 9 декабря 2025 года. Директором общества назначена и.о. директора находящегося в процедуре банкротства ООО «ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Диана Салахова. В городском департаменте ЖКХ «Ъ-Прикамье» сообщили, что ООО создано для организации комплексного обслуживания инженерных систем объектов социально-культурной сферы, находящихся в муниципальной собственности города Перми.

Напомним, в начале декабря Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО ПМУП ГТКХ. Согласно материалам дела, общая сумма задолженности предприятия составляет 2,73 млн руб. Ранее городские власти заявляли о намерении создать новую муниципальную управляющую компанию.