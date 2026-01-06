Совладелец пермского химкомбината закрыл ИП

Гендиректор столичного ООО «Ремикон», пермский бизнесмен Владислав Шинкевич прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, говорится в базе данных СПАРК-Интерфакс. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 25 декабря 2025 года. В рамках ИП, зарегистрированного в Москве, он с 2002 года занимался консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Владислав Шинкевич известен как фигурант уголовного дела о хищении средств оборонного ФГУП «Завод имени Дзержинского» с ущербом на 1 млрд руб. Дело было зарыто на стадии процесса из-за истечения срока привлечения по уголовной статье.

В течение последующего времени господин Шинкевич выходил из всех бизнес-проектов, а минувшей весной реализовал своей жене 100% столичного ООО «Ремикон», последней коммерческой организации, где он имел долю. Других активов у бизнесмена не осталось. ООО «Ремикон» принадлежит 33,76% в АО «Камтэкс-Химпром» и 59% в АО «Камтэкс-Полиэфиры». Оба АО занимаются производством химикатов.