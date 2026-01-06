Умер профессор Курского агроуниверситета и фронтовик Евгений Будкин

Профессор Курского государственного аграрного университета, доктор ветеринарных наук и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Будкин скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Евгений Будкин

Фото: из Telegram-канала губернатора Курской области Александра Хинштейна Евгений Будкин

Фото: из Telegram-канала губернатора Курской области Александра Хинштейна

Глава региона добавил, что в феврале господину Будкину исполнилось бы 102 года, и выразил соболезнования его родственникам. Всю жизнь ученый посвятил ветеринарии и образованию, отметил господин Хинштейн.

Евгений Будкин родился в феврале 1924 года в Вологде. В 1942 году был призван на фронт и служил в пулеметно-артиллерийском полку. После войны в 1949 году окончил Московскую ветакадемию по специальности «Ветеринария», затем поступил в аспирантуру. Работал в Иркутской исследовательской ветстанции заведующим эпизоотологическим отделом. С 1963-го трудился в Курском сельскохозяйственном институте (сейчас Курский агроуниверситет). В 1957-м защитил кандидатскую диссертацию, а в 1974-м — докторскую. С 1974 по 1992 год был заведующим кафедрой патологической морфологии. Автор 175 научных публикаций. Его имя увековечено на аллее Славы Курского агроуниверситета.

Егор Якимов