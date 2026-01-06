Пять трасс перекрыли из-за непогоды в Новосибирской области

В Новосибирской области из-за сильного снегопада и метелей временно закрыто движение по пяти автодорогам, сообщает Telegram-канал регионального главка МВД России.

По данным ведомства, до 18:00 местного времени будут перекрыты участки автодорог Новосибирск – Кочки - Павлодар (с 15-го по 432-й км), Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (с 12-го по 147-й км) и трех федеральных трасс: Р-255 «Сибирь» (с 41-го по 149-й км), Р-254 «Иртыш» (с 0 по 76-й км), Р-256 «Чуйский тракт» (с 28-го по 135-й км) в пределах Новосибирской области.

В Госавтоинспекции отметили, что до стабилизации дорожной обстановки период ограничения движения может быть продлен.

Илья Николаев