Снегопады ожидаются до конца праздников в Удмуртии

В предстоящую ночь температура воздуха в Удмуртии резко понизится до -17..-22°С, в южной части региона - до -12..-17°С, сообщает региональный Гидрометцентр.

Завтра днем ожидается повышение температуры до -12..-17°С, в южной части - до -7..-12°С. 8 января температура начнет повышаться и к вечеру достигнет -1..-6°С, однако 9 января вновь похолодает.

Во второй половине дня 8 января на территории региона установится снежная погода, которая продлится до конца новогодних каникул. Ожидаются продолжительные осадки, местами сильные, с наибольшей интенсивностью 8 и 9 января. В этот день возможен ледяной дождь и морось.

На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Небольшая передышка от интенсивных осадков ожидается 10 января, но 11 января снег вновь вернется.

Анастасия Лопатина