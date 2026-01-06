В результате пожара на предприятии в Ломоносове пострадал человек

Производственное здание в Ломоносове загорелось утром 6 января. При пожаре пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Вызов по происшествию поступил на пульт дежурного в 9:49. В здании по адресу улица Угольная, дом 8 огонь распространился на 300 кв. м.

Со стихией боролись 18 спасателей, привлечено четыре единицы техники. Спустя два часа специалисты потушили пожар на предприятии. В результате происшествия пострадал мужчина, его доставили в больницу.

Татьяна Титаева