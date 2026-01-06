«Ростех»: танки останутся главной ударной силой вопреки развитию дронов

Несмотря на активное использование дронов, танки сохранят роль основной ударной силы прорыва на поле боя. Такое мнение выразили в «Ростехе».

«Танки, вопреки распространенному сегодня мнению, не утратили свою роль, — указано в заявлении пресс-службы корпорации. — Это подтверждается многочисленными боевыми эпизодами в зоне СВО».

В «Ростехе» утверждают, что боевые машины значительно улучшили свою защиту «с учетом боевого опыта» и что их использование стало более продуманным. Там также отметили, что в будущем для «бронетанковых "кулаков"» особую роль будут играть «не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами», включая средства РЭБ, ПВО и беспилотные системы.