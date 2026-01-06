Рождаемость в Башкирии уменьшилась на 16%

В 2025 году в Башкирии родилось 27574 ребенка, рассказал глава регионального министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Согласно сведениям, которые Башстат изложил в «Оперативных итогах естественного движения населения», в 2024 году число родившихся составило 32968 человек, а в 2023 году — 35388 человек. Таким образом, за год число новорожденных в регионе уменьшилось на 16,4%, за два года — на 22,1%.

В то же время, по словам господина Рахматуллина, уменьшилась младенческая смертность — с 4 до 3,2 промилле на 1 тыс. родившихся. Такой результат, по его мнению, получен благодаря комплексу мер в системе здравоохранения Башкирии.

Идэль Гумеров