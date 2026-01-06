В поселке Теплая гора система теплоснабжения вышла на нормативные параметры

Работа системы отопления в поселке Теплая гора стабилизирована, сообщает министерство ЖКХ Пермского края. Запуск одного из трех стационарных котлов местной котельной и мобильной дизельной котельной «Т Плюс» обеспечили необходимый уровень тепла для всех жителей поселка. Сейчас специалисты продолжают ремонт котла и дымоходов, а также монтаж крыши и стен основной местной котельной.

Напомним, в ночь на 5 января в котельной поселка Теплая гора «произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, в результате чего выведено оборудование из строя». Котельная обеспечивала отоплением 38 жилых домов с населением 1366 человек и 5 социально значимых объектов.