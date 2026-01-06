В Самарской области заболеваемость ОРВИ среди подростков и взрослых выросла на 54,6%

Эпидпорог по ОРВИ превышен на 54,6% среди жителей Самарской области в возрасте от 15 лет и старше. Итоги мониторинга опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего за первую неделю 2026 года в Самарской области было зарегистрировано 9935 заболевших ОРВИ. Показатель на десять тыс. человек населения в регионе за минувшие семь дней составил – 31,8. Это ниже эпидпорога на 6%.

В настоящее время в Самарской области циркулируют вирус гриппа A(H3N2), парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и COVID-19. В регионе против гриппа привито 60,5% от общего числа населения.

Георгий Портнов