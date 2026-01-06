В Самаре после открытия станции метро «Театральная» интервал движения поездов сократится до 8 минут

Интервал движения поездов самарского метро сократится до восьми минут после открытия станции «Театральная». Об этом сообщил министр строительства региона Александр Фомин.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сейчас минимальный интервал движения поездов в самарском метро составляет десять минут с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00 (MSK+1) в рабочие дни. Максимальный интервал движения составляет 13 – 26 минут (с 23:00 до полуночи в выходные и праздничные дни).

В настоящее время рабочие ведут монолитное строительство контура станции метро «Театральная». В феврале станцию «Российская» начнут готовить к приведению в нормативное состояние. Строительство «Театральной» планируется завершить в декабре 2026-года и открыть в первом квартале 2027 года.

Георгий Портнов