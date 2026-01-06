В России решили развивать удаленку для пенсионеров

Власти России планируют расширять практику надомной, временной и гибкой занятости для граждан старшего поколения. Соответствующий план утвержден правительством РФ, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Реализация инициативы возложена на власти регионов: им предстоит запускать профильные проекты и мероприятия, а также ежегодно отчитываться о результатах в Минтруд России. Отдельный блок плана посвящен профессиональному обучению граждан старше 50 лет и лиц предпенсионного возраста. Для этой категории предусмотрено как переобучение, так и получение дополнительного профессионального образования при государственной поддержке.

В правительстве рассчитывают, что такие меры будут способствовать повышению качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.

Согласно данным Социального фонда России, на 1 сентября 2025 года в стране насчитывалось 40,7 млн пенсионеров. Из них 7,45 млн человек — более 18% — продолжали трудовую деятельность.